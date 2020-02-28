İnternet neden yavaş sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Sosyal medya platformu olan Facebook, YouTube, Instagram'a özellikle saat 00.00'dan sonra zor erişim sağlayan insanlar internet neden yavaş sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında açıklama beklenirken internette yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahminler arasında yer alıyor. Peki, Facebook, YouTube, Instagram neden açılmıyor? İnternet ne zaman düzelecek?