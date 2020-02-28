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    • Magazin
    • 28.02.2020 09:25
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    • 28.02.2020 10:34
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    ne zaman düzelecek? ?

    Askerlerimize dün gece yapılan kalleş saldırı sonrasında yasa büründü. dan yayılan algıya karşı ise e kısıtlama getirilmiş olabilir. Bu bağlamda Facebook, , ve Twitter gibi sosyal medya ağlarında özellikle şu saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. İnternete giriş yapamayan ya da zor şekilde giriş yapan on binlerce kişi ise arama motorlarında , çöktü mü ve neden açılmıyor sorularıyla ilgili araştırma yapıyor. Saat 00.00 sularından itibaren internette sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Bazı kullanıcılar bu kapsamda sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

    İnternet ne zaman düzelecek? İnternet neden yavaş?

    İnternet neden yavaş sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Sosyal medya platformu olan Facebook, YouTube, Instagram'a özellikle saat 00.00'dan sonra zor erişim sağlayan insanlar internet neden yavaş sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında açıklama beklenirken internette yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahminler arasında yer alıyor. Peki, Facebook, YouTube, Instagram neden açılmıyor? İnternet ne zaman düzelecek?

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