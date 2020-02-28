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    • Magazin
    • 28.02.2020 14:07
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    • 28.02.2020 14:07
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    erişim sorunu! neden yavaş, ne zaman düzelecek? mü, neden açılmıyor?

    'da özellikle şu saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a giriş yapamayan ya da zor şekilde giriş yapan on binlerce kişi ise arama motorlarında mü ve Twitter neden açılmıyor sorularıyla ilgili araştırma yapıyor. Saat 23.30 civarı gibi Twitter'da başlayan sorun hala devam ediyor. Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişim sorunuyla ilgili GSM operatörlerinden açıklama yapıldı. Bazı kullanıcılar bu kapsamda Twitter'a neden erişim sağlanamıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

    Twitter neden yavaş? 28 Şubat erişim sorunu!

    İdlib'te yapılan kalleş saldırı sonrasında Twitter'da dün geceden itibaren bir yavaşlık yaşanıyor. Twitter'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, yaşanan sorunun ilk belirlemelere göre Türkiye'deki yoğun ve aniden artan kullanım trafiğinden kaynaklandığı gözlendi. İnternet erişim sorunlarını analiz eden bir diğer kuruluş olan NetBlocks da Türkiye'deki kullanıcıların yaşadığı Twitter erişim sorununu doğruladı.
    Bu bağlamda Twitter çöktü mü? Kullanıcılar Twitter çöktü mü? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'da son saatlerde halen sorun yaşanıyor.

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    Haberler Magazin 28 Şubat erişim sorunu! Twitter neden yavaş, ne zaman düzelecek? Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?
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