İdlib'te yapılan kalleş saldırı sonrasında Twitter'da dün geceden itibaren bir yavaşlık yaşanıyor. Twitter'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, yaşanan sorunun ilk belirlemelere göre Türkiye'deki yoğun ve aniden artan kullanım trafiğinden kaynaklandığı gözlendi. İnternet erişim sorunlarını analiz eden bir diğer kuruluş olan NetBlocks da Türkiye'deki kullanıcıların yaşadığı Twitter erişim sorununu doğruladı.

Bu bağlamda Twitter çöktü mü? Kullanıcılar Twitter çöktü mü? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'da son saatlerde halen sorun yaşanıyor.