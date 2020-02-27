Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya ağlarında özellikle şu saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. İnternete giriş yapamayan ya da zor şekilde giriş yapan on binlerce kişi ise arama motorlarında internet neden yavaş, çöktü mü ve neden açılmıyor sorularıyla ilgili araştırma yapıyor. Saat 00.00 sularından itibaren internette sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Bazı kullanıcılar bu kapsamda İnternet ne zaman düzelecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

İNTERNET NEDEN YAVAŞ? FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Facebook, YouTube, Instagram yaşanan yoğunluk nedeniyle yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde internet hızının normale dönmesi bekleniyor.