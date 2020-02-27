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    • Magazin
    • 28.02.2020 01:43
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    • 28.02.2020 01:43
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    neden yavaş? , , neden açılmıyor? İnternet ne zaman düzelecek?

    neden yavaş sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. platformu olan , , 'a özellikle saat 00.00'dan sonra zor erişim sağlayan insanlar internet neden yavaş sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında açıklama beklenirken internette yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahminler arasında yer alıyor. Peki, Facebook, YouTube, Instagram neden açılmıyor? İnternet ne zaman düzelecek?

    İnternet neden yavaş, ne zaman düzelecek?

    , , ve Twitter gibi ağlarında özellikle şu saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. e giriş yapamayan ya da zor şekilde giriş yapan on binlerce kişi ise arama motorlarında internet neden yavaş, çöktü mü ve neden açılmıyor sorularıyla ilgili araştırma yapıyor. Saat 00.00 sularından itibaren internette sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Bazı kullanıcılar bu kapsamda İnternet ne zaman düzelecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

    İNTERNET NEDEN YAVAŞ? FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?
    Facebook, YouTube, Instagram yaşanan yoğunluk nedeniyle yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.

    İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?
    Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde internet hızının normale dönmesi bekleniyor.

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