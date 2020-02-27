Son dakika: Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter'a neden erişim sağlanmıyor? 28 Şubat erişim sorunu!

Twitter çöktü mü sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Twitter'a özellikle saat 23.30'dan sonra zor erişim sağlayan insanlar Twitter çöktü mü, neden açılmıyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında Twitter'dan açıklama beklenirken Twitter'da yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahminler arasında yer alıyor. Peki, Twitter'a neden erişim sağlanmıyor?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter kullanıcıları bu saatlerde Twitter'da çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Sorun hakkında Twitter'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Twitter'da yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.