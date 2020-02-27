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    • Magazin
    • 27.02.2020 23:54
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    • 27.02.2020 23:54
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    Son dakika: , neden açılmıyor? Twitter'a neden erişim sağlanmıyor? 28 Şubat erişim sorunu!

    Twitter'da özellikle şu saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a giriş yapamayan ya da zor şekilde giriş yapan on binlerce kişi ise arama motorlarında ve Twitter neden açılmıyor sorularıyla ilgili araştırma yapıyor. Saat 23.30 civarı gibi Twitter'da sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Bazı kullanıcılar bu kapsamda Twitter'a neden erişim sağlanamıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

    Son dakika: Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter'a neden erişim sağlanmıyor? 28 Şubat erişim sorunu!

    Twitter çöktü mü sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Twitter'a özellikle saat 23.30'dan sonra zor erişim sağlayan insanlar Twitter çöktü mü, neden açılmıyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında Twitter'dan açıklama beklenirken Twitter'da yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahminler arasında yer alıyor. Peki, Twitter'a neden erişim sağlanmıyor?

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

    Twitter kullanıcıları bu saatlerde Twitter'da çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Sorun hakkında Twitter'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Twitter'da yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

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