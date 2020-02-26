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    • 26.02.2020 10:26
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    • 26.02.2020 10:30
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    canlı yayın Atv izle 26 Şubat Çarşamba! Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın katili kim?

    canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında katili araştırılan 64 yaşındaki Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili şoke eden iddialar devam ediyor. Sezai Harman, eşi tarafından zehirlenerek mi öldü? Seda Ünlükoç'un ındaki itirafının ardından neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası için 26 Şubat Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

    Müge Anlı canlı izle!

    canlı yayınında son dakika gelişmesi! Isparta'dan kaçıp otostop çekerek İzmir'e giden 3 liseli genç kız bulundu. 3 Genç kızı ını izleyen Fazıl Yavaş buldu. Müge Anlı 3 liseli genç kızın bulunma anını canlı yayında aktarıyor. Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın katili kim? Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde yaşamını yitirdi. Kendi çocukları da dahil herkes Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili eşi Ayşe Hanım'dan şüpheleniyordu. Ayşe Hanım'ın öz kızı Eda Ünlükoç, annesinin üvey babasını zehirlediğini Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti. Ardından Sezai Harman'ın yeğeni Seda Bey ise amcasının ölmeden önceki halini ve son sözlerini Müge Anlı ekibine anlattı. Müge Anlı'daki korku filmlerini aratmayan Sezai Harman cinayetinde son dakika gelişmeleri!

    MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE 26 ŞUBAT ÇARŞAMBA - TIKLA

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    Haberler Magazin Müge Anlı canlı yayın Atv izle 26 Şubat Çarşamba! Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın katili kim?
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