Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Isparta'dan kaçıp otostop çekerek İzmir'e giden 3 liseli genç kız bulundu. 3 Genç kızı Müge Anlı canlı yayınını izleyen Fazıl Yavaş buldu. Müge Anlı 3 liseli genç kızın bulunma anını canlı yayında aktarıyor. Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın katili kim? Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde yaşamını yitirdi. Kendi çocukları da dahil herkes Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili eşi Ayşe Hanım'dan şüpheleniyordu. Ayşe Hanım'ın öz kızı Eda Ünlükoç, annesinin üvey babasını zehirlediğini Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti. Ardından Sezai Harman'ın yeğeni Seda Bey ise amcasının ölmeden önceki halini ve son sözlerini Müge Anlı ekibine anlattı. Müge Anlı'daki korku filmlerini aratmayan Sezai Harman cinayetinde son dakika gelişmeleri!

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE 26 ŞUBAT ÇARŞAMBA - TIKLA