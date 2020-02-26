Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti. Sevim Tosun'un vefat haberini, Bekir Aksoy Instagram sayfasında yaptığı bu paylaşımla duyurdu:

"Necdet Tosun babaları ve kocasıydı Sevim Teyze'mizin... Önce o ayrıldı bizden! Sonra canım arkadaşım ve herkesin sevgilisi Gürdal... Sonra her zaman yanımızda olan bize abilik yapan Erdal Abi... Şimdi de biz konservatuarda okurken bizi evinde misafir eden; hepimize kazanlarla yemek yapan, her zaman güler yüzüyle bizi kucaklayan Sevim teyzemiz. Nurlar içinde uyu ve bizden çoooook selam ve özlemlerimizi götür Sevim teyzecim..."

NECDET TOSUN KİMDİR?

Necdet Tosun, 3 Ağustos 1926 tarihinde Balıkesir, Burhaniye'de doğmuştur. Ortaokuldan bitirmeden ayrıldı. Balıkesir, Burhaniye'de lokantacılık, leblebicilik yaptı, en son bir terzide çalışırken bir film çekimi için Burhaniye'ye gelen film ekibinin dikkatini çekerek 1957 yılında İstanbul'a davet edilir.

1957 yılında Muharrem Gürses'in yönettiği "Allı Gelin" filmi ile sinemaya başladı. Önceleri iri göbeği ve sevimli şişmanlığı ile isim yapmaya başlamıştı. Sonraları oynadığı her filmde yarattığı tiplerle başarısını sürdürdü.

Birçok filmde, şişman güler yüzlü "aşçı" rolünü canlandırdığı sevecen tipiyle izleyicinin sempatisini kazanmıştır.

Necdet Tosun, 1960 yılında Sevim Tosun ile evlendi. Erdal Tosun (d. 9 Nisan 1963) ve Gürdal Tosun (d. 14 Mart 1967) adında 2 oğlu vardır.

Necdet Tosun, bir iş için gittiği Almanya'da rahatsızlanır ve İstanbul'a getirildikten 13 gün sonra 10 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da 49 yaşında ölmüştür.

ERDAL TOSUN KİMDİR?

Erdal Tosun, 9 Nisan 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Balıkesir Burhaniyelidir. Annesi Sevim Tosun, babası eski oyunculardan Necdet Tosun'dur. ... 1985 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunda oynadı.