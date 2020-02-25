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    • 25.02.2020 17:37
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    canlı yayın izle 25 Şubat Salı! Nuray Türkkan kocasına uyku ilacı vererek...

    'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Mehmet - Gülten çifti, Atv'de canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programına çıkarak, kızları Nuray Türkkan'ın kocasına uyku ilacı verdikten sonra evdeki 83 bin lirayı da alarak ortadan kaybolduğunu iddia etti. İddiaların odağındaki Nuray Türkkan, 25 Şubat ında neler anlatıyor? Hepsi ve daha fazlası için 25 Şubat Esra Erol canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    Esra Erol'da canlı izle!

    'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da programı; sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Salı günü Atv'de canlı yayınlanan programda; Nurten'in en büyük hayali gerçek oldu mu? Akın 4 aylık bebeği nüfusuna aldı mı? Akın sözünü tuttu mu? Büyük yüzleşmede son perde! Canlı yayında yaşanan yüzleşmenin ardından İhsan ve Aysun'un kardeşleri Fayma ile ilgili çok konuşulacak kararı ne? Damadı Ramazan Soylu gelini Şerife Uyanık ile kaçtı ortalık karıştı! İddiaların hedefindeki gelin Şerife Uyanık stüdyoda! Kocasına uyku ilacı vererek 2 çocuğunu ortada bırakıp evdeki 200 bin lirayı alarak kaçan Nuray'ın annesi ve babasının isyanı! Hakan Bekar ve Canan Zengin birlikte mi kaçtı? 2 ay önce kaçırılan 18 yaşındaki kızlarından haber alamayan anne ve babanın feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Mehmet ve Gülten çifti, kızları Nuray Türkkan'ın kocasına uyku ilacı vererek evi terk ettiğini iddia etti. Evdeki 83 bin lirayı da alarak ortalıktan kaybolan Nuray Türkkan, 25 Şubat Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE 25 ŞUBAT SALI - TIKLA

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