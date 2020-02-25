Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından hızla yayılan koronavirüs ile ilgili bir kötü haber de Jackie Chan'den geldi. 65 yaşındaki efsane oyuncu Jackie Chan'in bulunduğu ortamdaki bir misafirinde korona virüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı öne sürüldü.

TEDAVİYİ BULANA 860 BİN TL ÖDÜL

Chan, geçen haftalarda yaptığı açıklamada virüs salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.

YETKİLİLERDEN JACKIE CHAN AÇIKLAMASI!

"Bu parayla ilgili değil" diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Hong Kong'lu yetkililer bu haberler üzerine bir açıklama yaptı. Jackie Chan'in corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddiaları reddeden yetkililer, ünlü ismin Hong Kong'un kuzeyinde bulunan Kowloon'da bir akşam yemeğinde olduğunu, coronavirüsü taşıyan kişilerle aynı ortamda olmadığını bildirildi.