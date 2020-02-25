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    • Magazin
    • 25.02.2020 17:50
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    • 25.02.2020 17:55
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    'Gücümüz Yeter' sloganı ile Menekşe Taş’ın hayallerini gerçekleştiriyor

    ile Gücümüz Yeter 2. bölüm Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. FINISH ve Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, Menekşe Taş’ın hayallerini gerçekleştiriyor. Müge Anlı ile Gücümüz Yeter programı nedir? Kendi iş fikri ya da planlarını hayata geçirmek isteyen kadınlar, girişimcilik projelerini Müge Anlı’ya anlatıyor ve işlerini kurmak üzere Finish’in desteğiyle çalışma dünyasına giriyorlar.

    Müge Anlı, Menekşe Taş’ın hayallerini gerçekleştiriyor

    Yılların en güvenilir ismi , kadınların iş hayallerini gerçekleştirmek üzere el ele verdi. Her hafta Çarşamba saat 12.55'te atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ardından yayınlanacak programın ikinci bölümünde, Menekşe Taş'ın hayalleri gerçek oluyor.

    Araştırmalara göre iş gücüne katılmamış kadınların yarısından fazlası iş aramamalarına gerekçe olarak ev işlerini gösteriyor. Bu duruma çözüm bulmak üzere hayata geçirilen projenin çıkış noktasını "Hayatımız ev işleriyle uğraşarak geçiyor. Buna dur demek bizim elimizde. Hadi mutfaktan çıkın, başarmak üzere harekete geçin. Çünkü hayallerimizi gerçekleştirmeye, dünyamızı güzelleştirmeye GÜCÜMÜZ YETER" sözleriyle ifade eden Müge Anlı, iş fikri ya da projesi olan kadınları GucumuzYeter.com adresindeki başvuru formunu doldurmaya çağırıyor.

    MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER 1. BÖLÜM İZLE - TIKLA

    Kendi iş fikri ya da planlarını hayata geçirmek isteyen kadınlar, girişimcilik projelerini Müge Anlı'ya anlatıyor ve işlerini kurmak üzere Finish'in desteğiyle çalışma dünyasına giriyorlar.

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