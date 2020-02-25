Yılların en güvenilir ismi Müge Anlı, kadınların iş hayallerini gerçekleştirmek üzere el ele verdi. Her hafta Çarşamba saat 12.55'te atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ardından yayınlanacak programın ikinci bölümünde, Menekşe Taş'ın hayalleri gerçek oluyor.

Araştırmalara göre iş gücüne katılmamış kadınların yarısından fazlası iş aramamalarına gerekçe olarak ev işlerini gösteriyor. Bu duruma çözüm bulmak üzere hayata geçirilen projenin çıkış noktasını "Hayatımız ev işleriyle uğraşarak geçiyor. Buna dur demek bizim elimizde. Hadi mutfaktan çıkın, başarmak üzere harekete geçin. Çünkü hayallerimizi gerçekleştirmeye, dünyamızı güzelleştirmeye GÜCÜMÜZ YETER" sözleriyle ifade eden Müge Anlı, iş fikri ya da projesi olan kadınları GucumuzYeter.com adresindeki başvuru formunu doldurmaya çağırıyor.

MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER 1. BÖLÜM İZLE - TIKLA

Kendi iş fikri ya da planlarını hayata geçirmek isteyen kadınlar, girişimcilik projelerini Müge Anlı'ya anlatıyor ve işlerini kurmak üzere Finish'in desteğiyle çalışma dünyasına giriyorlar.