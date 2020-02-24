Geçtiğimiz haftalarda vatani görevini tamamlayan Can Yaman, magazin dünyasına dönüş yaptı... Ünlü oyuncu, bir televizyon programına katılmak için dün İstanbul'dan İtalya'ya uçtu. Yaman'ı havaalanında çok sayıda hayranı sevinç çığlıklarıyla karşıladı.

Rol aldığı dizilerle İtalyan kadınlarının gönlünde taht kuran yakışıklı oyuncu, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdikten sonra kendisini bekleyen VIP araca bindi.



100 ŞANSLI SEYİRCİ

Yaman, ünlü İtalyan kanalı Canale 5'de, Barbara d'Urso'nun programının konuğu oldu. Yaman'ı stüdyoda canlı canlı görmek isteyenler ise çekiliş sonuçlarına göre seçildi. Programın güzel sunucusu Barbara d'Urso, stüdyoya gelmek için başvuru yapan binlerce kişi arasından 100 kişi belirledi.

Şanlı yüz isim de Can Yaman'ı yakından görme fırsatı yakaladı.



İTALYAN BASINI ONU KONUŞTU

İtalya'da manşetlere çıkan Can Yaman'ın yeni imajı da çok beğenildi.



