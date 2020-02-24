Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.02.2020 08:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2020 08:47
    ABONE OL

    dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Şubat kim oldu?

    yarışması 6. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Survivor'ın bu bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda ikinci kez karşılaştılar. Kaybeden takım ada konseyinde eleme adayını belirledi. Peki, ? 23 Şubat Survivor son bölümde eleme adayı kim oldu?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

    dokunulmazlık oyununu kim kazandı? kim oldu? soruları, 6'ıncı bölümün ardından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları ikinci kez dokunulmazlık oyunu oynadılar. Kalan diğer 2 eleme adayını ise SMS oylaması sonucu belirleyecek. Öte yandan haftanın en iyi performansı da açıklandı. Peki, ? 23 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10'a 7 Gönüllüler oldu. Böylelikle Ünlüler takımından bir kişi eleme potasına girecek.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybettikten sonra ilk eleme adayını belirlediler. Ada konseyinde yapılan oylama sonucu, Derya 6 oy ile haftanın ilk eleme adayı oldu. Survivor'a pazar akşamı yapılan SMS oylaması ile birlikte en yüksek oyu alan iki yarışmacı, salı günü iki eleme adayını belirleyecek. Eleme adayları arasında en az oyu alan yarışmacı adaya veda eden isim olacak.

    EN İYİ PERFORMANS KİM?

    Acun Ilıcalı ada konseyinde performans birincilerini açıkladı. Buna göre, ünlüler takımında Perviz ve Elif, gönüllüler takımında ise Cemal Can ile Meryem haftanın en iyi performansını gösteren yarışmacılar oldu. Bu isimler, yeni bölümde ödül için yarışacaklar.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Şubat Survivor 2020 eleme adayı kim oldu?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri