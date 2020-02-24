Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? soruları, 6'ıncı bölümün ardından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları ikinci kez dokunulmazlık oyunu oynadılar. Kalan diğer 2 eleme adayını ise SMS oylaması sonucu belirleyecek. Öte yandan haftanın en iyi performansı da açıklandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10'a 7 Gönüllüler oldu. Böylelikle Ünlüler takımından bir kişi eleme potasına girecek.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybettikten sonra ilk eleme adayını belirlediler. Ada konseyinde yapılan oylama sonucu, Derya 6 oy ile haftanın ilk eleme adayı oldu. Survivor'a pazar akşamı yapılan SMS oylaması ile birlikte en yüksek oyu alan iki yarışmacı, salı günü iki eleme adayını belirleyecek. Eleme adayları arasında en az oyu alan yarışmacı adaya veda eden isim olacak.

EN İYİ PERFORMANS KİM?

Acun Ilıcalı ada konseyinde performans birincilerini açıkladı. Buna göre, ünlüler takımında Perviz ve Elif, gönüllüler takımında ise Cemal Can ile Meryem haftanın en iyi performansını gösteren yarışmacılar oldu. Bu isimler, yeni bölümde ödül için yarışacaklar.