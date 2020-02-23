Askerden geldi kaldığı yerden devam etti! Can Yaman yeni imajıyla izdihama yol açtı
Can Yaman, dünya turuna devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda askerden dönen oyuncu, bir davet üzerine İtalya'ya gitti. Yeni imajıyla hayranlarından tam not alan Can Yaman İtalya'da izdihama neden oldu. Askere gitmeden önce yaptığı açıklamalarla eleştirilen Can Yaman'ın son halini görmeye hazır mısınız? İşte libido açıklamasıyla magazin gündemine adını kazıyan Can Yaman'ın yeni imajı...
23.02.2020 14:33
- Son Güncelleme: 23.02.2020 14:33
Erkenci Kuş dizisi ile adını tüm dünyaya duyuran Can Yaman kısa bir süre önce İtalya'ya gitti. Havalimanında büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan yakışıklı oyuncu ilgi büyük oldu. Geçtiğimiz ay askerden dönen oyuncu, İtalya'da yeni imajıyla tam not aldı. Havalimanı çıkışı hayranınlarının çığlıklarıyla karşılaşan Yaman, kısa süreli izdihama neden oldu.
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