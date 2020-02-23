Askerden geldi kaldığı yerden devam etti! Can Yaman yeni imajıyla izdihama yol açtı

Bir süre önce yaptığı 'libido' açıklamaları ve İspanya'da katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan "Bize bu dünyadan olduğunu nasıl kanıtlayabilir?" sorusunu "Arkaya geçelim istersen" şeklinde cevap vererek tepki çeken Can Yaman, Türkiye'de sessiz kalmayı tercih ediyor.