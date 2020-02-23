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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası şaşırttı! Benzerliği görenler şoke oldu...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası şaşırttı. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman'la ekranlara bir döndü, pir döndü. atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı oldu. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler ise şaştı kaldı. İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlülerin babaları...

23.02.2020 20:29 - Son Güncelleme: 23.02.2020 20:36
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası şaşırttı! Benzerliği görenler şoke oldu...

Yeteneği ve yakışıklılığı ile son yılların en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alacak.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası şaşırttı! Benzerliği görenler şoke oldu...

Geçtiğimiz aylarda baba olan Burak Özçivit'in özel hayatı merak konusu. Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası şaşırttı! Benzerliği görenler şoke oldu...

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası şaşırttı! Benzerliği görenler şoke oldu...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası şaşırttı! Benzerliği görenler şoke oldu...

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