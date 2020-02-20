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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kural bozmadı! leri alt üst etti

    atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kural bozmadı. Dizi; Tüm Kişiler'de 8,93 izlenme oranı ve 19,14 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. , twitter'da da en çok konuşulan konulardandı.

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