atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kural bozmadı. Dizi; Tüm Kişiler'de 8,93 izlenme oranı ve 19,14 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. EDHO, twitter'da da en çok konuşulan konulardandı.