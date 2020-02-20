atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kural bozmadı. Dizi; Tüm Kişiler'de 8,93 izlenme oranı ve 19,14 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. EDHO, twitter'da da en çok konuşulan konulardandı.
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kural bozmadı. Dizi; Tüm Kişiler'de 8,93 izlenme oranı ve 19,14 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. EDHO, twitter'da da en çok konuşulan konulardandı.
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