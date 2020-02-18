EDHO 157. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranların çok sevilen dizileri arasında yer alıyor. Salı akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanan EDHO 157. bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni bölümde Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden oluyor. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışıyor. EDHO 157. bölümü izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar.

BORAN'IN ANLATIKLARI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır.

BORAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.

BİCOLAR PARALARIN PEŞİNDE

Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir.

HIZIR HAİNİ ÖĞRENİYOR

Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır.

BORAN'IN DÜŞMANLARI

Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.