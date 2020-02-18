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  • 18.02.2020 23:20
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 23:20

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır düşmanlarını bitirmek için büyük plan yapıyor

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu son bölümde masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkarıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler büyük bir heyecanla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

EDHO 158. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam heyecanlı anlar yaşandı. EDHO'da bu akşam yayınlanan bölümde Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden oluyor. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışıyor. İzleyiciler bölümün son bulmasıyla birlikte EDHO 158. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar.

BORAN'IN ANLATIKLARI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır.

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