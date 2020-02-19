Survivor'da kim elendi? Survivor 2020 adaya veda eden ilk isim belli oldu! 18 Şubat son bölüm...

Survivor'da kim elendi? Survivor'un dün akşam ekrana gelen bölümünde eleme ve ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yapılan ada konseyinde Survivor 2020'ye veda eden ilk isim açıklandı. İlk bölümde Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve bölüm sonunda eleme adayı olarak Fatma'yı seçmişlerdi. Dün akşamki bölümde Fatma'nın rakipleri Makbule ve Evrim olarak açıklandı. Peki, Peki Survivor'da kim elendi? Survivor'a veda eden isim kim oldu? Fatma mı, Makbule mi, Evrim mi? İşte Survivor 2020'de elenen ilk isim...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

En çok oyu alan Ceyhun ikinci eleme adayı olarak Makbule'yi seçti, Ceyhun'dan sonra en çok oyu ala Cemal Can ise üçüncü eleme adayı olarak Evrim'i seçti. Böylelikle Fatma'nın ardından eleme potasına giren isimler Makbule ve Evrim olarak açıklandı.

Ada konseyinde yapılan oylama sonucu Fatma, Makbule ve Evrim arasında en az oyu alan yarışmacı adaya veda etti. Survivor 2020'de ilk elenen isim ve Survivor tarihinde en hızlı elenen isim Makbule olarak açıklandı.

Makbule, Survivor 2020 hayallerinde veda etmiş oldu.

UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

Acun Ilıcalı Survivor'ın dünkü bölümünde Ünlüler takımına üzücü haberi paylaştı. Sakatlıkları devam eden Uğur Pektaş ve Şaziye'nin diz sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceklerini ve diskalifiye olduklarını açıkladı.

SURVİVOR MAKBULE KARABUDAK KİMDİR?

Survivor 2020 sezonuna adını yazdıran Makbule Karabudak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokula devam ederken Kırıkkale'ye taşındı. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Lisede Anadolu Lisesi kazandı ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdi. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldu. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü tamamladı. Üniversite yıllarında hentbol takımında yer aldı. Üniversiteden mezun olduğu sene KPSS sınavına girip İstanbul'a atandı. Atanır atanmaz hem görevine başladı hem de tekrar spor yapmaya. Bireysel olarak fitness ve pilates yaptı. Spor yaparken gittiği salonda spor eğitmeni olan eşiyle tanıştı ve yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından evlendi. Makbule Karabudak, ebeliğin yanı sıra pilates eğitmenliği yapıyor.

Makbule Karabudak, Survivor 2020 tanıtımında mesleğine gönderme yaparak "Bugüne kadar göbek bağı kestim, şimdi nefesleri kesmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.