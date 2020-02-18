Survivor Uğur Pektaş elendi mi? Diskalifeyi mi oldu? Survivor'dan Uğur Pektaş neden ayrıldı?

TV 8'de heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam heyecan dolu dakikalar başlandı. Ada konseyinde adı yazılan yarışmacılardan hangisinin veda edeceği merak edilirken Survivor izleyicileri bir yandan Survivor Uğur Pektaş elenecek mi, diskalifeyi mi olacak sorusuna yanıt arıyor. 16 Şubat'ta yeni sezonu başlayan yarışma heyecanla takip ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında yaşanan mücadelelerin ardından bir kişi bu akşam yarışmaya veda edecek. Peki, Survivor'da Uğur neden yok? İşte detaylar

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'a veda eden isim Makbule olarak açıklandı. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hız elenen isim oldu.

UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Şaziye ve Uğur Pektaş'ın Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün akşam Gönüllüler takımında yapılan ada konseyinde en çok ismi yazılan kişi Fatma olarak ilk elenme adayı olarak duyuruldu. Fatma'nın ardından en çok adı yazılan kişi ise Evrim olarak açıklandı.

2 İSİM DEVAM EDEMEYECEK

Acun Ilıcalı Survivor Panaroma'da açıklama yaparak iki ismin sakatlandığını ve yüzde 99 ihtimalle yarışmayaya devam edemeyeceğini belirtti.

SURVİVOR HAKKINDA

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı.