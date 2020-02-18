'Cicişler' lakaplı Esra Ersoy'un, 12 yıllık sevgilisi iş adamı Murat Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabında fotoğraflarını paylaşması başına iş açtı. Esra Ersoy sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını yayınlayınca kendisinden izin almadığını ifade eden eski sevgilisi Murat Yıldırım Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Ersoy hakkında suç duyurusunda bulundu.

4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, şikayet üzerine yürüttüğü soruşturma sonunda Esra Ersoy'un sosyal medya hesabından Yıldırım'a ait fotoğrafları izinsiz paylaştığı gerekçesiyle 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yaymak' suçu kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

HAKKINDA YAKALAMA ÇIKARILDI

Esra Ersoy, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılmayınca mahkeme tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde polisler tarafından İstanbul adliyesine getirilen Ersoy'un, çıkarıldığı nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alındı.

'FOTOĞRAFLARI BEN YÜKLEMEDİM'

Mahkemede kendisinden şikayetçi olan kişinin eski sevgilisi olduğunu iddia edilen fotoğrafları kendisinin yüklemediğini söyleyen Esra Ersoy, 'Benim telefonum arkadaş ortamımızda ortalarda durur. Telefonumun muhafazası için çok özenmem, bu paylaşımıda muhtemelen arkadaş ortamındayken çevremde bulunan birisi yaptı. Paylaşımı görünce derhal sildim zaten. Suç işlemedim.' İfadelerini kullandı. İfadesi alınan Esra Ersoy hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırılırken ciciş kardeşler adliyeden ayrıldı.