Oyuncu çift Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin üç buçuk yıllık beraberliklerinin Aralık 2018'de sona ermesi, hayranları hüsrana uğrattı. Herkes ikilinin barışacağını düşünürken Terzioğlu'ndan sürpriz hamle geldi. Güzel oyuncunun gönlünü bir süre önce spor eğitmeni Umut Duygu'ya kaptırdığını ilk kez TAKVİM yazmıştı.

'KİMSEDEN GİZLENMİYORUM'

Bir süredir Filipinler'de tatil yapan çift, dün 07.30'da İstanbul Havalimanı'nda ilk kez aynı karede görüntülendi. Terzioğlu, aşkla ilgili şöyle konuştu: "Her şey gördüğünüz gibi. Ben ne kaçıyorum, ne saklanıyorum, ne gizleniyorum. Kimseye yalan söylemiyorum. Kimseyi aldatmıyorum. Hayatımı yaşamaya çalışıyorum.



İLKER' İHANET TAŞI!

Kaleli ayrılığıyla ilgili yıllardır sessiz kalan güzel oyuncu, dün "Ben kimseyi aldatmadım" diyerek eski sevgilisine ihanet göndermesi yaptı.





Terzioğlu ile Duygu aşkını ilk duyuran 14 Şubat'ta Takvim oldu.



Üç buçuk yıllık aşkı İlker Kaleli'den 2018 Aralık'ta ayrılan Burçin Terzioğlu, gönlünü Umut Duygu'ya kaptırdı. İkili, dün sabah Filipinler tatilinden dönüşte görüntülendi