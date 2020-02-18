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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le ilgili şoke eden gerçek! Duyanlar inanamıyor

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri fethetti. Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile olan evliliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği görenleri şaşırtmıştı. Yurt içi ve yurt dışında ekranların aranan yüzü olan Burak Özçivit milyonlarca hayran kitlesine sahip. Peki, Burak Özçivit'in asıl mesleğini biliyor muydunuz? Kuruşul Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlü isimlerin meslekleri...

18.02.2020 01:42 - Son Güncelleme: 18.02.2020 01:42
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le ilgili şoke eden gerçek! Duyanlar inanamıyor

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri fethetti.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le ilgili şoke eden gerçek! Duyanlar inanamıyor

Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile olan evliliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği görenleri şaşırtmıştı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le ilgili şoke eden gerçek! Duyanlar inanamıyor

Yurt içi ve yurt dışında ekranların aranan yüzü olan Burak Özçivit milyonlarca hayran kitlesine sahip. Peki, Burak Özçivit'in asıl mesleğini biliyor muydunuz?

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le ilgili şoke eden gerçek! Duyanlar inanamıyor

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlü isimlerin meslekleri...

İşte Burak Özçivit ve diğer ünlü isimlerin eski meslekleri...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le ilgili şoke eden gerçek! Duyanlar inanamıyor

KEREM BÜRSİN

Oyuncu Kerem Bürsin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.

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