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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le ilgili şoke eden gerçek! Duyanlar inanamıyor
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le ilgili şoke eden gerçek! Duyanlar inanamıyor
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri fethetti. Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile olan evliliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği görenleri şaşırtmıştı. Yurt içi ve yurt dışında ekranların aranan yüzü olan Burak Özçivit milyonlarca hayran kitlesine sahip. Peki, Burak Özçivit'in asıl mesleğini biliyor muydunuz? Kuruşul Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlü isimlerin meslekleri...
18.02.2020 01:42
- Son Güncelleme: 18.02.2020 01:42
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri fethetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile olan evliliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği görenleri şaşırtmıştı.
Yurt içi ve yurt dışında ekranların aranan yüzü olan Burak Özçivit milyonlarca hayran kitlesine sahip. Peki, Burak Özçivit'in asıl mesleğini biliyor muydunuz?
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlü isimlerin meslekleri...
İşte Burak Özçivit ve diğer ünlü isimlerin eski meslekleri...
KEREM BÜRSİN
Oyuncu Kerem Bürsin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.