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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le ilgili şoke eden gerçek! Duyanlar inanamıyor

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri fethetti. Güzel oyuncu Fahriye Evcen ile olan evliliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği görenleri şaşırtmıştı. Yurt içi ve yurt dışında ekranların aranan yüzü olan Burak Özçivit milyonlarca hayran kitlesine sahip. Peki, Burak Özçivit'in asıl mesleğini biliyor muydunuz? Kuruşul Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlü isimlerin meslekleri...

18.02.2020 01:42 - Son Güncelleme: 18.02.2020 01:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





