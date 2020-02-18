Çukur 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur'un son bölümünde, Emmi hastaneye kaldırıldı. Yamaç'ın başına konulan ödül Koçovalıları zor durumda bırakıyor. Çağatay'ın Çukur üzerindeki yeni oyunu ortalığı karıştıracak. Nehir, Yamaç'a hamile olduğunu söylüyor. Yamaç'ın içerisine bulunduğu tehlike anında Mahsun imdadına yetişiyor. Son sahnede Çukur'un çocuklarını uyuşturucu kullanmış şekilde gören Yamaç çılgına dönüyor. O sırada Çağatay'dan gelen telefon ortalığın kızışacağının sinyalini veriyor. Peki, Çukur 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 88. bölümde neler yaşandı? İşte cevaplar...

ÇUKUR 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'un 89. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gelecek hafta ekranlara gelecek yeni bölüme ait fragmanın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR 88. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Emmi'yi hastanede ziyaret eden Yamaç yokluğunda yaşananları ve kayıpları görür! Kendi omuzlarına düşen yükü farkeden Yamaç Çukur'a dönünce kendisini bekleyen büyük sınav ile yüzleşiyor!

Yamaç'ın içerisinde bulunduğu büyük tehlikede Yamaç'ın yardımına Mahsun yetişiyor! Yamaç'a can borcu olduğunu söyleyen Mahsun, Yamaç'a içinde bulunduğu zor durumu anlatıyor!

Nehir ile Yamaç'ın konuşmasında Yamaç bebeği neden istemediğini Nehir'e anlatıyor. Yamaç nedenini anlatırken göz yaşlarını tutamaması izleyenleri derinden etkiliyor!

Yamaç'a ulaşmak için her yolu deneyen Nehir karşısına çıkan Yamaç'a büyük gerçeği söylüyor! Nehir'in hamile olduğunu öğrenen Yamaç şoka uğramış şekilde oturduğu yere yıkıldı!

Çukur'a dönen Koçovalıları büyük bir şok bekliyor! Emmi'nin kalp krizi geçirdiği haberini alan Yamaç ve Vartolu hastaneye Emmi'nin yanına gidiyor!

Selim ve Yamaç'ın uzun konuşması izleyenleri duygulandırıyor! Selim'in yaptıkları ve Yamaç'ın yaşadıkları, duygu dolu konuşmaları kardeşlerin birbirinden güç almasını sağlıyor!

Çukur'u ve içindekileri hedef alan Çağatay yeni planını başlatıyor! Çukur dövmesinin adının çıkmasıyla birlikte Çukur'da yaşanlar zor durumda kalıyor!

Yamaç'ı kenara çekip konuşan Cumali meseleyi izah ederken Yamaç'ı feci şekilde dövüyor! Yamaç'a yaptığı hatayı söyleyen Cumali durumun ciddiyetini belirtti.

Yamaç'ın başına konulan 5 milyonluk ödül büyük tehlikeyi getiriyor! Tehlikede olan Yamaç'ı zor durumdan Cumali, Selim ve Medet kurtarıyor!

Efsun'un duyduğu silah sesleri ve tepkisi Çağatay'ın dikkatini çekiyor! Tepkilerini gören ve durumu anlamaya çalışan Çağatay Efsun'u bir başına bırakamayacağını söyleyip sorularıyla Efsun'u köşeye sıkıştırıyor!