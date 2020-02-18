Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.02.2020 09:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2020 09:37

    : Salı Survivor SMS oylaması kim elendi? Survivor 2020 dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı?

    : dün akşam Survivor'da bir kişi adaya veda etti. Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapıldı. Oylama sonucu en fazla oyu alan isim oldu. Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapıldı. Oylama sonucu en fazla oyu alan isim Fatma Günaydın oldu.Yarışmada eleme oyunu 18 Şubat Salı günü oynandı. Peki Survivor SMS oylaması ile kim elendi? Survivor 2020 dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı? Survivor'a veda eden isim Makbule olarak açıklandı. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hız elenen isim oldu.

    18 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi?

    acunn.com: 18 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? Soruları izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Survivor 2020 16 Şubat Pazar akşamı Tv8 ekranlarında başlamıştı. Survivor 2020 yarışma programında ünlüler ile gönüllüler mücadele ediyor. Survivor yeni sezonunda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Ünlüler ile gönüllüler arasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde ünlüler takımı 10'a 9'luk skorla kazandı. Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapıldı. Oylama sonucu en fazla oyu alan isim Fatma Günaydın oldu.Yarışmada eleme oyunu 18 Şubat Salı günü oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin acunn.com: 18 Şubat Salı Survivor SMS oylaması kim elendi? Survivor 2020 dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri