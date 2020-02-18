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    • Magazin
    • 19.02.2020 09:22
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    • 19.02.2020 09:22

    18 Şubat 'da bu akşam ilk elenen isim kim oldu? kim elendi? SMS oylaması sıralaması.....

    'da hangi ismin elendiği merak konusu oldu. Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Survivor'da dün akşam eleme potasına giren ilk isim Fatma olarak açıklandı. Bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkan yarışmada hangi ismin eleneceği özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, kim elendi? 18 Şubat Survivor'da bu akşam ilk elenen isim kim oldu? İşte detaylar. Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımıdır.

    Survivor'da bu akşam ilk elenen isim kim oldu?

    2020 kim elendi? TV 8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk eleme adayı Survivor'da dün akşam belli oldu. Bu akşam ekranları başında programı takip edemeyenler ise arama motorlarında 18 Şubat Survivor'da bu akşam ilk elenen isim kim oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte bu akşam yayınlanan bölümüne dair merak edilenler. Dün oylama sonucu en fazla oyu alan isim Fatma Günaydın oldu. Eleme oyununda yer alacak 2. ve 3. eleme adayını ise en çok SMS alan iki yarışmacı belirlendi.

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'a veda eden isim Makbule olarak açıklandı. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hız elenen isim oldu.

    UĞUR PEKTAŞ SURVİVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

    Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Şaziye ve Uğur Pektaş'ın Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu.

    Dün oylama sonucu en fazla oyu alan isim Fatma Günaydın oldu. Eleme oyununda yer alacak 2. ve 3. eleme adayını ise en çok SMS alan iki yarışmacı belirlenecek.

    İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Dün akşam Gönüllüler takımında yapılan ada konseyinde en çok ismi yazılan kişi Fatma olarak ilk elenme adayı olarak duyuruldu. Fatma'nın ardından en çok adı yazılan kişi ise Evrim olarak açıklandı.

    2 İSİM DEVAM EDEMEYECEK

    Acun Ilıcalı Survivor Panaroma'da açıklama yaparak iki ismin sakatlandığını ve yüzde 99 ihtimalle yarışmayaya devam edemeyeceğini belirtti.

    SURVİVOR HAKKINDA

    Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı.

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    Haberler Magazin 18 Şubat Survivor'da bu akşam ilk elenen isim kim oldu? Survivor 2020 kim elendi? SMS oylaması sıralaması.....
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