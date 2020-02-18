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    • Magazin
    • 18.02.2020 20:39
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    • 18.02.2020 20:42

    EDHO ? ? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı?

    EDHO ? ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Sema Öztürk'ün canlandırdığı 'Avukat Damla' karakteri izleyicilerin sevdiği karakterler arasında yer alıyor. Fragmanda Hızır'ın Sınırsızlar tarafından vurulduğu görülen Avukat Damla'nın ölüp ölmeyeceği ise merak konusu. Bölümü heyecanla takip eden izleyiciler öldü mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sema Öztürk Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

    Sema Öztürk EDHO'dan ayrılacak mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 157. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin hayranlarının bu akşam merak ettiği sorulardan birisi de Boran ve Damla'nın ölüp ölmeyeceği oldu. Fragmanda Altan tarafından pusuya düşürüldüğü görülen Damla karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Damla ölecek mi? Sema Öztürk diziden ayrıldı mı? İşte detaylar

    EDHO'DA BORAN ÖLECEK Mİ?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Damla karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayınlanan 157. bölümde belli olacak.

    SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

    Sema Öztürk, 23 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünya geldi. Oyunculuğa 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde Yasemin rolüyle başladı. Meryem dizisinde Tülin Sargun rolünü canlandırmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Avukat Damla karakterine hayat vermiştir.

    ROL ALDIĞI DİZİLER

    Meryem (Tülin, TV Dizisi, 2017)
    Roya (Roya, Kısa Film, 2014)
    Hayat Benim (TV Dizisi, 4. Sezon, Nilgün, 2016)
    Karadayı (TV Dizisi, 2. Sezon, Süeda, 2013)
    Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Fatoş, Sinema Filmi, 2009)
    Gurbet Kuşları (Gülistan, TV Dizisi, 2008)
    Büyük Şeytan Üçgeni (Derya, Sinema Filmi, 2008)
    Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, 2 Sezon, Jülide Toros, 2007-2008)
    Avrupalı (Asya, Sinema Filmi, 2007)
    Hacı (Sevil Ötüşken, TV Dizisi, 2006)
    Melekler Adası (Nursen, TV Dizisi, 2004-2005)
    Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi, 2. ve 3. Sezon, Konuk Oyuncu, 1999, 2001)
    Ruhsar (Yelda/Rüya, TV Dizisi, 1997)
    Kara Melek (TV Dizisi, 2-4. Sezon, Nermin, 1997-1999)
    Mahallenin Muhtarları (Yasemin, TV Dizisi (1992)

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