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    • 17.02.2020 07:41
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    • 17.02.2020 07:43

    Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 2020 nu kim kazandı?

    Survivor 2020 ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Her yıl seviyesi daha da zorlaşan Survivor'da bu sene bir ilk yaşandı. Dün dokunulmazlık oyunu oynandı ve oyunu kaybeden takımdan bir kişi salı akşam adaya veda edecek. Tarihte en az kalan yarışmacılardan yerini alacak. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 2020 nu kim kazandı?

    Survivor 2020'de ilk eleme adayı kim oldu?

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler dün akşam ilk bölümüyle başladı. İlk aşamada iki takım baraka için oynadı ve bu mücadeleyi Ünlüler takımı kazandı. Ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir isim salı günü adaya veda edecek. Survivor'da bu sezon 'Performans Ligi' uygulaması yapılacak. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 2020 nu kim kazandı? İşte cevaplar...

    SURVİVOR OKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor 2020'nin ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından Ünlüler takımı etkili olmaya başladı ve bir ara farkı 3'e kadar çıkardı. Gönüllüler takımı hemen pes etmedi ve durumu 8-8'e getirdi. Son anlara gelindiğinde heyecan artarken, skor 9-9 oldu. Şimdi ise bayrak yarışı başladı. Son mücadelede kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle adadan ilk elenecek isim Gönüllüler takımından olacak.

    SURVIVOR 2020 ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor 2020'nin ilk bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı konseye çıktı. Gönüllüler takımı konseyde yaptıkları oylama ile eleme adayı olarak Fatma Günaydın'ı seçti. Salı günü yayınlanacak bölümde iki isim daha belirleneek ve en az SMS alan yarışmacı adaya veda eden isim olacak.

    SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

    Uğur Pektaş
    Aycan Yanaç
    Sercan Yıldırım
    Derya Can Göçen
    Perviz Abdullayev
    Elif Yıldırım Gören
    Barış Murat Yağcı
    Tuğba Melis Türk
    Mert Öcal
    Şaziye İvegin Üner
    Ersin Korkut

    SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

    Yasin Obuz
    Tayfun Erdoğan
    Cemal Can Canseven
    Ceyhun Uzun
    Evrim Keklik
    Fatma Günaydın
    Burak Yurdugör
    Makbule Günaydın
    Meryem Kasap
    Nisa Bölükbaşı
    Sadık Ardahan Uzkanbaş

    SURVIVOR' PARVİZ-YASİN KAVGASI

    Survivor 2020'nin ilk oyunu olan baraka oyunu mücadelesi sırasında ilk erkekler mücadele verdi. İlk oyunda Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz'un kavgası ekranlara yansıdı.

    2020 SURVIVOR DEĞİŞİKLİKLERE SAHNE OLACAK

    'Survivor 2020'de "Performans Ligi" uygulamasına geçilecek. Performans Ligi uygulaması, şu şekilde olacak:

    Haftalık puanlama sistemi getirildi. Bu kurala göre yarışmacının katılacağı her oyun 1 puan, kazandığı bire bir mücadele 2 puan, kazanılan her takım oyunu da 1 puan olacak.

    Mağlubiyetler için de kaybedilen her bire bir oyun eksi 2 puan, takım oyunu ise eksi 1 puan olarak hanelere yazılacak.

    Pazar akşamları açıklanacak bu puan tablosu neticesinde, haftanın şampiyonluğu için her takımdan ikişer oyuncu yarışacak.

    Survivor izleyicilerinin de bu puanlama konusunda tahminde bulunacağını söyleyen Ilıcalı, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sürpriz ödülleri olduğunu da sözlerine ekledi.

    SURVİVOR 2020 YARIŞMACISI EVRİM KEKLİK 5 GÜNDE İSYAN ETTİ

    Survivor 2020'de gönüllüler takımında mücadele eden Evrim Keklik, beşinci günün sonunda verdiği röportaj ile adadaki şartlara isyan etti. Evrim Keklik'in ağladığı bu görüntüler sosyal medyayı sallarken, 5 günde yaşadığı inanılmaz değişim gözlerden kaçmadı.

    Çay içmeyi, kahve içmeyi özlediğini söyleyen Survivor Evrim, minderde oturmanın kıymetini vurguladı.

    Survivor Evrim'in ada şartlarına isyan ettiği o sözler;

    "Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün daha iyiyim. Bunları annem görmesin lütfen. Önce beni buraya getirseydiniz, bir gün deneme yapsam yemin ederim gelmezdim. Çok zor. Ağlayamıyorum gücüm yok. İnsanlar var utanıyorum orada ağlayamıyorum.Diyecekler kocaman kadın ağlıyor. Su içmek mide bulandırıyor, kokonat ishal yapıyor. Gerçekten hiçbir şey yiyemiyorum. Sohbet etmek istiyorum, çay kahve içmek istiyorum. Minderde oturmak istiyorum.

    Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz, bana bir çay bir kahve verin. Gerçekten moralim çok bozuk, bir insanla sohbet etmek istiyorum. Adanın dışında kendi hayatımı anlatmak istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Burası bana çok ağır geldi. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum. O parkuru yapmak zor değil, o parkura gelene kadar anan ağlıyor zaten burada. O parkur kolay aslında, yemek ye 2 saat öncesinde, ısın, ondan sonra mis gibi çıkar yaparsın o parkuru. Dizim ağrıyor, sırtım ağrıyor, yastık yok, dümdüz yatıyorsun, boynum ağrıyor. Pislik cabası, daha ne söyleyebilirim ki, gerçekten moralim çok bozuk."

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