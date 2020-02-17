Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler dün akşam ilk bölümüyle başladı. İlk aşamada iki takım baraka için oynadı ve bu mücadeleyi Ünlüler takımı kazandı. Ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir isim salı günü adaya veda edecek. Survivor'da bu sezon 'Performans Ligi' uygulaması yapılacak. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 2020 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte cevaplar...

SURVİVOR OKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından Ünlüler takımı etkili olmaya başladı ve bir ara farkı 3'e kadar çıkardı. Gönüllüler takımı hemen pes etmedi ve durumu 8-8'e getirdi. Son anlara gelindiğinde heyecan artarken, skor 9-9 oldu. Şimdi ise bayrak yarışı başladı. Son mücadelede kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle adadan ilk elenecek isim Gönüllüler takımından olacak.

SURVIVOR 2020 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020'nin ilk bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı konseye çıktı. Gönüllüler takımı konseyde yaptıkları oylama ile eleme adayı olarak Fatma Günaydın'ı seçti. Salı günü yayınlanacak bölümde iki isim daha belirleneek ve en az SMS alan yarışmacı adaya veda eden isim olacak.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Uğur Pektaş

Aycan Yanaç

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Perviz Abdullayev

Elif Yıldırım Gören

Barış Murat Yağcı

Tuğba Melis Türk

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Ersin Korkut

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Tayfun Erdoğan

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Burak Yurdugör

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

SURVIVOR' PARVİZ-YASİN KAVGASI

Survivor 2020'nin ilk oyunu olan baraka oyunu mücadelesi sırasında ilk erkekler mücadele verdi. İlk oyunda Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz'un kavgası ekranlara yansıdı.

2020 SURVIVOR DEĞİŞİKLİKLERE SAHNE OLACAK

'Survivor 2020'de "Performans Ligi" uygulamasına geçilecek. Performans Ligi uygulaması, şu şekilde olacak:

Haftalık puanlama sistemi getirildi. Bu kurala göre yarışmacının katılacağı her oyun 1 puan, kazandığı bire bir mücadele 2 puan, kazanılan her takım oyunu da 1 puan olacak.

Mağlubiyetler için de kaybedilen her bire bir oyun eksi 2 puan, takım oyunu ise eksi 1 puan olarak hanelere yazılacak.

Pazar akşamları açıklanacak bu puan tablosu neticesinde, haftanın şampiyonluğu için her takımdan ikişer oyuncu yarışacak.

Survivor izleyicilerinin de bu puanlama konusunda tahminde bulunacağını söyleyen Ilıcalı, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sürpriz ödülleri olduğunu da sözlerine ekledi.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACISI EVRİM KEKLİK 5 GÜNDE İSYAN ETTİ

Survivor 2020'de gönüllüler takımında mücadele eden Evrim Keklik, beşinci günün sonunda verdiği röportaj ile adadaki şartlara isyan etti. Evrim Keklik'in ağladığı bu görüntüler sosyal medyayı sallarken, 5 günde yaşadığı inanılmaz değişim gözlerden kaçmadı.

Çay içmeyi, kahve içmeyi özlediğini söyleyen Survivor Evrim, minderde oturmanın kıymetini vurguladı.

Survivor Evrim'in ada şartlarına isyan ettiği o sözler;

"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün daha iyiyim. Bunları annem görmesin lütfen. Önce beni buraya getirseydiniz, bir gün deneme yapsam yemin ederim gelmezdim. Çok zor. Ağlayamıyorum gücüm yok. İnsanlar var utanıyorum orada ağlayamıyorum.Diyecekler kocaman kadın ağlıyor. Su içmek mide bulandırıyor, kokonat ishal yapıyor. Gerçekten hiçbir şey yiyemiyorum. Sohbet etmek istiyorum, çay kahve içmek istiyorum. Minderde oturmak istiyorum.

Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz, bana bir çay bir kahve verin. Gerçekten moralim çok bozuk, bir insanla sohbet etmek istiyorum. Adanın dışında kendi hayatımı anlatmak istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Burası bana çok ağır geldi. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum. O parkuru yapmak zor değil, o parkura gelene kadar anan ağlıyor zaten burada. O parkur kolay aslında, yemek ye 2 saat öncesinde, ısın, ondan sonra mis gibi çıkar yaparsın o parkuru. Dizim ağrıyor, sırtım ağrıyor, yastık yok, dümdüz yatıyorsun, boynum ağrıyor. Pislik cabası, daha ne söyleyebilirim ki, gerçekten moralim çok bozuk."