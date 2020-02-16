Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta zorlu bir savaş başladı. Son bölümde savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır, ailesini korumak için büyük çaba sarf etti. Hızır'ın, baskın gerçekleştirecek olan ekibi, tüm uyarılara rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıktığını gördü. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından EDHO 157. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır.

HIZIR KAYIP İSTEMİYOR

Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez.