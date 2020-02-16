ATV ekranlarında milyonlarca kişi tarafından büyük bir merakla takip edilen Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanan olaylar ortalığı iyice karıştırdı. Heyecan dolu bölümde Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep etti. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini istedi. İşte Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.