Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.02.2020 17:14
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 17:14

Obada kan gövdeyi götürüyor! 11. bölüm fragmanında düşmana karşı topyekün harekete geçiliyor

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında ilgiyle takip dizisi dizisi bu akşam 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümda Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddetti. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis harekete geçti. İzleyicilerin heyecanla beklediği . yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 11. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler

Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanında yeni gelişme!

ATV ekranlarında milyonlarca kişi tarafından büyük bir merakla takip edilen Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanan olaylar ortalığı iyice karıştırdı. Heyecan dolu bölümde Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep etti. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini istedi. İşte Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Televizyon Obada kan gövdeyi götürüyor! Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanında düşmana karşı topyekün harekete geçiliyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri