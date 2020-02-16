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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    ’nin ’nde yayınlanan bölümü rekor kırdı

    ’nin ’nde yayınlanan bölümü rekor kırdı. Dizi, Twitter’ın Dünya Trending Topics listesinde 5’inci sıraya kadar çıkmayı başardı...

    Bir dünya sevgi

    Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai, 'Sevgililer Günü'ne özel sahneleriyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşattı... İntikamdan doğan bir aşk hikayesini anlatan fenomen dizinin 32. bölüm etiketi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci oldu. , Dünya Trending Topics listesinde ise beşinci sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı...

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