Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai, 'Sevgililer Günü'ne özel sahneleriyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşattı... İntikamdan doğan bir aşk hikayesini anlatan fenomen dizinin 32. bölüm etiketi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci oldu. Hercai, Dünya Trending Topics listesinde ise beşinci sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı...