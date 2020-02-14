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    • 14.02.2020 20:19
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    • 14.02.2020 20:19

    Hercai 32. son bölüm canlı izle | ATV

    ! ATV'de Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hercai 32. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Heyecan dolu yeni bölümde Miran, bu ortaklığa devam edeceklerse özellikle Reyyan'ın zarar görmesini engellemek için Hazar'dan yaptıkları anlaşmayı herkesten saklamasını istiyor. Kızının ve Miran'ın ayrı kaldıkları her an acı çekmesine dayanamayan Hazar, ikiliyi bir araya getirmek için harekete geçiyor. Hercai 32. bölüm canlı izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

    Hercai 32. bölüm canlı izle

    seçeneği dizinin hayranları tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de 32. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Azize'nin kurduğu oyunla Aslanbey konağına geri dönmek zorunda kalan Elif'in duydukları canını fena halde yakıyor. Artık sevdiklerinin hayatını babaannesinin oyunlarıyla tehlikeye girmesini istemeyen Elif, intikamı bitirmek için Azize'nin hiç beklemediği bir karşılık veriyor. Hercai 32. bölüm canlı olarak izleme seçeneği ATV üzerinden izleme linki aşağıda bulunuyor.

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    HERCAİ 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Miran, bu ortaklığa devam edeceklerse özellikle Reyyan'ın zarar görmesini engellemek için Hazar'dan yaptıkları anlaşmayı herkesten saklamasını ister ancak verilen bu karar, Reyyan'ın yaşadığı hayal kırıklığını düzeltmek için Miran'ın Reyyan'a yaklaşmasını zor duruma düşürür.

    HAZAR HAREKETE GEÇİYOR

    Kızının ve Miran'ın ayrı kaldıkları her an acı çekmesine dayanamayan Hazar, intikamı bitirmek uğruna bile olsa bu sevdanın yarım kalmasına razı olmaz ve ikiliyi bir araya getirmek için kolları sıvar.

    ELİF'İN DUYDUKLARI CANINI FENA HALDE YAKIYOR

    Azize'nin kurduğu oyunla Aslanbey konağına geri dönmek zorunda kalan Elif'in duydukları canını fena halde yakar. Artık sevdiklerinin hayatını babaannesinin oyunlarıyla tehlikeye girmesini istemeyen Elif, intikamı bitirmek için Azize'nin hiç beklemediği bir karşılık verir.

    AZAT YENİ KARARLAR ALIYOR

    Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Azat, aynı acıları Elif'in de yaşamaması için yeni kararlar alır ancak bu durum Handan'ın hiç hoşuna gitmez ve Şadoğlu ailesinde yeni bir krizin baş göstermesine sebep olur. Bu sırada iki ailenin gündemine yönetim kurulu başkanlık seçimi haberi bomba gibi düşer.

    AZİZE NE YAPACAK?

    Yeniden başkan olacağına kesin gözüyle bakan Azize, yaptıkları yüzünden kendisini hedef alan Gönül'ün hamlesiyle en değerli kalesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Sevdiği kadının hayallerini gerçekleştirmek için yaşanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakan Miran, geçirecekleri ilk sevgililer gününde Reyyan'a hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlar.

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