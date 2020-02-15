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    • 16.02.2020 00:50
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    • 16.02.2020 00:50

    şampiyonu kimdir? Alkan Dalgakıran kaç yaşında ve nereli?

    yarışmasının 2020 sezonu şampiyonu seyircilerin kullandıkları oylarla belirlendi. Hadise’nin ve Beyaz’ın 2, Seda Sayan ve ’un birer finalistlerinin yer aldığı O Ses Türkiye yarışmasının final bölümünde kazanan isim Seda Sayan'ın yarışmacısı oldu. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran kaç yaşında ve nereli? İşte O Ses Türkiye şampiyonu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

    O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran kimdir?

    TV8 ekranlarında yayınlanan 'nin finali için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye 2020'de finale kalan 6 isim belirlenmişti. O Ses Türkiye 2020 finalinde Beyaz'ın takımından 2, 'un takımından 1, Hadise'nin takımından 2 ve Seda Sayan'ın takımından 1 yarışmacı yer aldı.

    O Ses Türkiye'nin şampiyonu Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran oldu.

    ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?
    Aslen Yalovalı olan , 'da eğitim hayatına devam ediyor.

    25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

    Alkan Dalgakıran son olarak, 'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı.

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