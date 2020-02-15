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Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV Hercai 33. bölüm fragmanı izle

Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV Hercai 33. bölüm fragmanı izle

15.02.2020 00:54

Hercai'nin yeni bölüm fragmanı "Biri bizi takip ediyor!" başlığıyla yayınlandı... ATV'nin fenomen dizisi Hercai, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. 32. bölüm fragmanıyla izleyicisini ekranları başına kilitleyen Hercai'nin 21 Şubat Cuma günü ekranlara gelecek olan 33.yeni bölümünün merakla beklenen fragmanı yayınlandı. İşte Hercai 33. yeni bölüm fragmanı...


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