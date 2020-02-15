Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye bugün saat 20.00'de final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dün gerçekleştirilen yarı finalin ardından finale kalan altı isim birinci olmak yarıştı. Bu akşam ekranları başında programı takip edemeyenler ise arama motorlarında O Ses Türkiye 2020 birincisi kim oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte final bölümüne dair merak edilenler

O SES TÜRKİYE 2020 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2020 birincisi henüz olmadı. Yarışmada final heyecanı şu an devam ediyor. Birinci olan isim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Hadise'nin takımından Eyüp Sultan Aylar

Hadise'nin takımından Biran Ceren Dörter

Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip



Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran



Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı

Beyazıt Öztürk'ün takımından Uygar Erdoğan

O SES TÜRKİYE'DE BİRİNCİ NE KADAR ÖDÜL ALACAK?

O Ses Türkiye'de birinci olan ismin ne kadar ödül alacağı henüz belli olmadı.

O SES TÜRKİYE HAKKINDA

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonunda Acun Ilıcalı'nın satın aldığı TV8 kanalında yayın hayatına devam eden yapımcılığını Acun Medya'nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, şarkı yarışması programıdır.