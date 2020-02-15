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    • 15.02.2020 22:32
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    • 15.02.2020 22:47

    2020 birincisi kim oldu? olan isim kim? Birinci ödülü ne kadar?

    2020 birincisi kim oldu? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin finali için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye 2020'de finale kalan 6 isim belirlenmişti. O Ses Türkiye 2020 finalinde Beyaz'ın takımından 2, Murat Boz'un takımından 1, Hadise'nin takımından 2 ve Seda Sayan'ın takımından 1 yarışmacı yer aldı. Final akşamında izleyiciler hangi ismin birinci olduğunu araştırıyor. Peki, olan isim kim? Birincinin ödülü ne kadar? İşte detaylar

    O Ses Türkiye 2020 birincisi kim oldu?

    Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı bugün saat 20.00'de final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dün gerçekleştirilen yarı finalin ardından finale kalan altı isim birinci olmak yarıştı. Bu akşam ekranları başında programı takip edemeyenler ise arama motorlarında O Ses Türkiye 2020 birincisi kim oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte final bölümüne dair merak edilenler

    O SES TÜRKİYE 2020 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2020 birincisi henüz olmadı. Yarışmada final heyecanı şu an devam ediyor. Birinci olan isim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

    O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

    Hadise'nin takımından Eyüp Sultan Aylar

    Hadise'nin takımından Biran Ceren Dörter

    Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip

    Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran

    Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı

    Beyazıt Öztürk'ün takımından Uygar Erdoğan

    O SES TÜRKİYE'DE BİRİNCİ NE KADAR ÖDÜL ALACAK?

    O Ses Türkiye'de birinci olan ismin ne kadar ödül alacağı henüz belli olmadı.

    O SES TÜRKİYE HAKKINDA

    O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonunda Acun Ilıcalı'nın satın aldığı TV8 kanalında yayın hayatına devam eden yapımcılığını Acun Medya'nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, şarkı yarışması programıdır.

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