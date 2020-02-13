Aydan Taş'ın ilkini geçen yıl gerçekleştirdiği "Geleceğin Güçlü Kadınları" projesinin ikincisi 8 Mart'ta Hilton Convention Center'da gerçekleşecek. 1940'lardan günümüze kadar uzanan 6 farklı dönem konseptinde hazırlanan tasarımların sergileneceği defilede, oyuncu Ebru Şahin'in de arasında olduğu 38 ünlü kadın podyumda boy gösterecek.

Projeden elde edilen gelir ise hukuk öğrencilerine gönderilecek.