Aydan Taş'ın ilkini geçen yıl gerçekleştirdiği "Geleceğin Güçlü Kadınları" projesinin ikincisi 8 Mart'ta Hilton Convention Center'da gerçekleşecek. 1940'lardan günümüze kadar uzanan 6 farklı dönem konseptinde hazırlanan tasarımların sergileneceği defilede, oyuncu Ebru Şahin'in de arasında olduğu 38 ünlü kadın podyumda boy gösterecek.
Projeden elde edilen gelir ise hukuk öğrencilerine gönderilecek.
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