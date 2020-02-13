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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    ’nin yıldızı ’den alkışlık hareket

    ’nin yıldızı ’den alkışlık hareket. Güzel oyuncu öğrenciler için yapılan defilede podyuma çıkacak... Projeden elde edilen gelir ise hukuk öğrencilerine gönderilecek.

    Güzel destek

    Aydan Taş'ın ilkini geçen yıl gerçekleştirdiği "Geleceğin Güçlü Kadınları" projesinin ikincisi 8 Mart'ta Hilton Convention Center'da gerçekleşecek. 1940'lardan günümüze kadar uzanan 6 farklı dönem konseptinde hazırlanan tasarımların sergileneceği defilede, oyuncu 'in de arasında olduğu 38 ünlü kadın podyumda boy gösterecek.

    Projeden elde edilen gelir ise hukuk öğrencilerine gönderilecek.

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