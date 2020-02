ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 10. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisine bu akşam üç yeni isim daha katıldı. Yurdaer Okur 'Balgay', Burak Çelik 'Kongar' ve Çağrı Şensoy 'Berkutay' karakteriyle sevilen diziye dahil oldu. İzleyiciler özellikle dizinin yayınlandığı şu saatlerde Kuruluş Osman Kongar kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Burak Çelik'in canlandırdığı Kongar tarihte var mı? İşte detaylar...

KONGAR KİMDİR? TARİHTE VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinde Burak Çelik'in canlandırdığı Kongar'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci olarak çıkan Burak Çelik, Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde oynamıştır. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakterine hayat veren Burak Çelik, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Yengeç burcudur.

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

MOĞOL TEHLİKESİ

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?