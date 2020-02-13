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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    ve aşkını oyuncunun köpeği ortaya çıkardı

    Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız’ diyen ’nin sırrını çözdü! Popçunun önceki gün paylaşım yaptığı köpeğin oyuncu ’a ait olduğunun ortaya çıkması, sürpriz aşkın habercisiydi.

    Benek’ten al haberi

    Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız' diyen 'nin sırrını çözdü!

    HAYRANLARI AJAN GİBİ
    Bu     yıl başından beri hayatında biri olduğunu ima eden Hadise, çok merak edilen sevgilisini haftalardır saklamayı başardı. "Ben istemediğim sürece sevgilimin kim olduğunu öğrenemezsiniz" diyerek gazetecilere gözdağı veren seksi popçunun foyasını ise sürpriz biri ortaya çıkardı.

    34 yaşındaki Hadise, önceki gün sevimli bir köpekle yaptığı paylaşımına iki tane kalp emojisi koydu. Popçunun paylaşımındaki köpekle ilgili sır ise adeta 007 Bond gibi çalışan fanları tarafından çözüldü.

    KANIT TASMADA!
    Sevimli     köpek, Haziran 2019'da kendisi gibi oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Kaan Yıldırım'a aitti. Hadise'nin fanları, bununla da kalmayıp 'Benek' isimli köpeğin popçunun ve Yıldırım'ın paylaştığı fotoğraflardaki bir örnek tasmasını da ortaya çıkardı. Sürpriz aşk da böylece kanıtlandı.


    Yıldırım'ın sık sık paylaşım yaptığı 'Benek', artık ünlü oldu. Hadise'nin fanları, köpeği yüzündeki kalp şeklindeki lekeden tanıdı.


    Yıldırım aşkıyla ilgili sessiz kalan Hadise, Reynmen'in yeni şarkısı Leila'nın "Dünya bir yana sen bir yana" kısmını paylaştı.

    Ünlü şarkıcı ile yakışıklı oyuncunun nasıl tanıştığı herkesin merak konusu oldu.

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