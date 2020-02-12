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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Instagram paylaşımındaki detay her şeyi ele verdi

Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında boşanan oyuncu Kaan Yıldırım ve şarkıcı Hadise'nin aşk yaşadığı iddia edildi. 34 yaşındaki Hadise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla her şeyi ele verdi. Paylaşımda bulunan Hadise'nin fotoğrafındaki detay dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Hadise, aşk hayatıyla ilgili, "Benimle aynı işi yapan birini hayatımda asla istemem. Başka dalda tanınmış biriyse sıcak bakabilirim. Böyle konuşurken hatırladım 'Asla, asla deme' diye de bir cümle var. Ama yine de kararlıyım" dedi. Eşi Ezgi Eyüboğlu'dan boşandıktan sonra adı Demet Özdemir ile anılan Kaan Yıldırım'ın bu kez de Hadise ile sevgili olduğu iddia edildi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen 'Kaan Yıldırım ile Hadise sevgili' iddiasının ortaya çıkmasına neden olan o fotoğraf...

12.02.2020 12:08 - Son Güncelleme: 12.02.2020 13:21
Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Instagram paylaşımındaki detay her şeyi ele verdi

Hadise ile Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Hadise, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda aşk hayatından bahsetmişti. Son dönemde yaptığı paylaşımlar ve giydiği iddialı elbiselerle gündeme gelen Hadise ile ilgili şaşırtan bir detay gözlerden kaçmadı.

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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Instagram paylaşımındaki detay her şeyi ele verdi

Uzun bir süredir adı yeni bir aşk haberiyle anılmayan Hadise, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Kalpli paylaşımlar yapan Hadise'nin yanındaki köpeğin, Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı.

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Instagram paylaşımındaki detay her şeyi ele verdi

Yıldırım'ın fotoğraflarından köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikiliyi aşk dedikodularına karıştırdı.

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Instagram paylaşımındaki detay her şeyi ele verdi

KİM DİYOR YALNIZ OLDUĞU MU?" DEMİŞTİ

Hadise, geçtiğimiz haftalarda "Kim diyor yalnız olduğu mu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem." açıklamasını yapmıştı.

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Instagram paylaşımındaki detay her şeyi ele verdi

KAÇ YAŞINDA?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

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