Aslı Bekiroğlu'ndan 'iyilik' çağrısı

Ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü Aslı Bekiroğlu, kamuoyuna #İyiKalpliOl çağrısı yaptı.

Güzel oyuncu, "İyi kalpliliğe ve nezakete bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Kalbimizde iyi olanı keşfetmemiz gerekiyor" dedi.