Aslı Bekiroğlu'ndan 'iyilik' çağrısı

Ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü Aslı Bekiroğlu, kamuoyuna #İyiKalpliOl çağrısı yaptı.
Güzel oyuncu, "İyi kalpliliğe ve nezakete bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Kalbimizde iyi olanı keşfetmemiz gerekiyor" dedi.
Ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü Aslı Bekiroğlu, kamuoyuna #İyiKalpliOl çağrısı yaptı.
Güzel oyuncu, "İyi kalpliliğe ve nezakete bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Kalbimizde iyi olanı keşfetmemiz gerekiyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.