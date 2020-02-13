Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    Aslı Bekiroğlu'ndan 'iyilik' çağrısı

    Ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü Aslı Bekiroğlu, kamuoyuna #İyiKalpliOl çağrısı yaptı. Güzel oyuncu, "İyi kalpliliğe ve nezakete bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Kalbimizde iyi olanı keşfetmemiz gerekiyor" dedi.

    İşin Aslı iyilik

    Ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü Aslı Bekiroğlu, kamuoyuna #İyiKalpliOl çağrısı yaptı.

    Güzel oyuncu, "İyi kalpliliğe ve nezakete bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Kalbimizde iyi olanı keşfetmemiz gerekiyor" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu'ndan 'iyilik' çağrısı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri