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iCloud hesabı ele geçirilmiş ve fotoğrafları internete sızdırılmıştı... Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı

Siber saldırıya uğrayan Aslı Bekiroğlu, ifşa olan görüntülerinin ardından ilk kez kamera karşısına geçti. ICloud hesabından çalınan fotoğraf ve görüntüleri internet üzerinden yayılan Aslı Bekiroğlu, yaşadığı talihsiz olaydan sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Reklam yüzü olduğu marka Aslı Bekiroğlu'na sahip çıktı. İlk kez kamera karşısında bu konuyu konuşan Aslı Bekiroğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. Ünlüler de fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu'nu yalnız bırakmadı.

12.02.2020 14:01 - Son Güncelleme: 12.02.2020 15:17
iCloud hesabı ele geçirilmiş ve fotoğrafları internete sızdırılmıştı... Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı

REKLAM YÜZÜ OLDUĞU MARKA SAHİP ÇIKTI!

Aslı Bekiroğlu ifşa olan müstehcen fotoğrafları ile olay olmuştu. Bir anda sosyal medyanın gündemine dönüşen olay sonrası Aslı Bekiroğlu günlerce konuşuldu. Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen fotoğraflarının sosyal medyaya sızdırılması olayı sonrası zor günler geçiren genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'na birçok kesimden destek gelmişti. Siber zorbalık olarak adlandırılan durum sonra Aslı Bekiroğlu ilk defa kameralar karşısına geçti.

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iCloud hesabı ele geçirilmiş ve fotoğrafları internete sızdırılmıştı... Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı

SOSYAL MEDYA ASLI'NIN YANINDA!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımı dikkat çekti. Reklam yüzü olduğu markanın Aslı Bekiroğlu'nun arkasında olduğunu gösteren bu paylaşıma beğeni yağdı.

iCloud hesabı ele geçirilmiş ve fotoğrafları internete sızdırılmıştı... Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı

Siber zorbalığa maruz kalarak sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğrafları sızan Aslı Bekiroğlu, ifşanın ardından zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Fotoğraflarının sosyal medyaya sızmasının ardından oldukça zor zamanlar yaşayan Bekiroğlu, sessizliğini bozdu.

iCloud hesabı ele geçirilmiş ve fotoğrafları internete sızdırılmıştı... Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı

Bir cilt bakım markasının yüzü olan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz hafta yapılması planlanan lansmanın yaşanan talihsiz olayın ardından bir hafta ertelenmesini istedi. O lansman geçtiğimiz gün yapıldı. İfşa olayının ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Aslı Bekiroğlu, "Tanımadığım onlarca insandan destek aldım" diyerek duygularını dile getirdi.

iCloud hesabı ele geçirilmiş ve fotoğrafları internete sızdırılmıştı... Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı

"DÜNYADAKİ İYİLİĞE YENİDEN İNANMAMI SAĞLADI"

Bekiroğlu, gazetecilerden gelen "Şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı."

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