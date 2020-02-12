iCloud hesabı ele geçirilmiş ve fotoğrafları internete sızdırılmıştı... Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı
Siber saldırıya uğrayan Aslı Bekiroğlu, ifşa olan görüntülerinin ardından ilk kez kamera karşısına geçti. ICloud hesabından çalınan fotoğraf ve görüntüleri internet üzerinden yayılan Aslı Bekiroğlu, yaşadığı talihsiz olaydan sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Reklam yüzü olduğu marka Aslı Bekiroğlu'na sahip çıktı. İlk kez kamera karşısında bu konuyu konuşan Aslı Bekiroğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. Ünlüler de fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu'nu yalnız bırakmadı.
REKLAM YÜZÜ OLDUĞU MARKA SAHİP ÇIKTI!
Aslı Bekiroğlu ifşa olan müstehcen fotoğrafları ile olay olmuştu. Bir anda sosyal medyanın gündemine dönüşen olay sonrası Aslı Bekiroğlu günlerce konuşuldu. Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen fotoğraflarının sosyal medyaya sızdırılması olayı sonrası zor günler geçiren genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'na birçok kesimden destek gelmişti. Siber zorbalık olarak adlandırılan durum sonra Aslı Bekiroğlu ilk defa kameralar karşısına geçti.
Bir cilt bakım markasının yüzü olan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz hafta yapılması planlanan lansmanın yaşanan talihsiz olayın ardından bir hafta ertelenmesini istedi. O lansman geçtiğimiz gün yapıldı. İfşa olayının ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Aslı Bekiroğlu, "Tanımadığım onlarca insandan destek aldım" diyerek duygularını dile getirdi.
"DÜNYADAKİ İYİLİĞE YENİDEN İNANMAMI SAĞLADI"
Bekiroğlu, gazetecilerden gelen "Şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:
"Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı."