iCloud hesabı ele geçirilmiş ve fotoğrafları internete sızdırılmıştı... Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı

"DÜNYADAKİ İYİLİĞE YENİDEN İNANMAMI SAĞLADI"

Bekiroğlu, gazetecilerden gelen "Şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı."