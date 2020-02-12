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    • 12.02.2020 10:27
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    • 12.02.2020 10:33

    Aslı Bekiroğlu görüntüleri sonrasında ilk defa bunu yaptı

    Aslı Bekiroğlu görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin yayınlanmasının ardından çok sayıda açıklama yapılmıştı. Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda platformlarında çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonrasında , Benim gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günlerden sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

    Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri sonrasında ilk defa bunu yaptı

    Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri için yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya platformlarında çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonrasında Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günlerden sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Kendisine yapılanın bir siber suç olduğunu savunan birçok ünlü de Aslı Bekiroğlu'na, #sibersucaortakolma etiketi altında birleşerek destek vermişti. Yüzü olduğu Simple markasının lansmanında yer alan Bekiroğlu'na destek için yakın dostları Enis Arıkan, İrem Derici gibi ünlü isimler de yer aldı. Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

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