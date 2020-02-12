Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri için yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya platformlarında çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonrasında Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günlerden sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Kendisine yapılanın bir siber suç olduğunu savunan birçok ünlü de Aslı Bekiroğlu'na, #sibersucaortakolma etiketi altında birleşerek destek vermişti. Yüzü olduğu Simple markasının lansmanında yer alan Bekiroğlu'na destek için yakın dostları Enis Arıkan, İrem Derici gibi ünlü isimler de yer aldı. Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

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