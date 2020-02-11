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    • Magazin
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    'dan boşanan Rus sevgilisiyle gecelere aktı

    Eski eşi ’ın vefasız açıklamalarından sonra geçmişe neşter vuran , tekrar gecelere aktı. Ünlü şarkıcı hem yeni araba aldı, hem de yeni sevgili yaptı.

    Aşka yabancı kalmadı

    İrlandalı model Chloe Loughnan ile olan evliliğini 6 ay önce bitiren Serdar Ortaç, yeni bir aşka yelken açtı… Boşandıktan sonra tek başına çok mutlu olduğunu söyleyen şarkıcı, önceki gece Bebek'teki bir mekanda sarışın bir güzelle yemek yedi. Üç saat kaldığı mekandan önce çıkıp gazetecileri kontrol eden Ortaç, kimsenin olmadığını sandı. , "Gel hayatım. Kimse yok" sözleriyle sevgilisini yeni aracına çağırdı. Bir anda gazetecileri gören ikiliden sarışın güzel, yüzünü saklamaya çalıştı. Ortaç, bir ara araçtan inmeye çalışan yabancı güzeli durdurdu. Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine Ortaç, "Araba mı? Evet, yeni. Sağ olun" şeklinde kaçamak cevap verdi. Muhabirlerin ısrarlı aşk sorularına dayanamayan Ortaç, "Arkadaşlar daha sonra konuşuruz olur mu? Sağ olun. Teşekkür ederiz" dedi.



    35 yaşlarındaki Rus güzel, poz vermekten kaçındı


    , eski eşi Serdar Ortaç için "Benim adımı onunla anmayın" demişti.

    AYDIN HAMZA

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