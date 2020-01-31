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    • Magazin
    • 31.01.2020 07:04
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    • 31.01.2020 07:04

    ve 'dan sıcak görüntüler

    Popçu , 'ın "" adlı şarkısının klibinde rol aldı. Ortaç "Nasıl ikna oldunuz?" sorusuna, "Caroline 10 numara" diye cevap verdi. 14 Şubat'ta yayınlanacak klibin çekimlerinde ortaya sıcak görüntüler çıktı.

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