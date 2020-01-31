Popçu Serdar Ortaç, Caroline Yılmaz'ın "Canı Sağolsun" adlı şarkısının klibinde rol aldı. Ortaç "Nasıl ikna oldunuz?" sorusuna, "Caroline 10 numara" diye cevap verdi. 14 Şubat'ta yayınlanacak klibin çekimlerinde ortaya sıcak görüntüler çıktı.
Popçu Serdar Ortaç, Caroline Yılmaz'ın "Canı Sağolsun" adlı şarkısının klibinde rol aldı. Ortaç "Nasıl ikna oldunuz?" sorusuna, "Caroline 10 numara" diye cevap verdi. 14 Şubat'ta yayınlanacak klibin çekimlerinde ortaya sıcak görüntüler çıktı.
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