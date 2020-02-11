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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Hangisiyle uğraşanlara 'cullah' adı verilir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" sorusu dikkat çekti. Peki, "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

11.02.2020 00:22 - Son Güncelleme: 11.02.2020 00:33
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Hangisiyle uğraşanlara 'cullah' adı verilir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Hangisiyle uğraşanlara 'cullah' adı verilir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" sorusu dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Hangisiyle uğraşanlara 'cullah' adı verilir?

Peki, "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" sorusunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Hangisiyle uğraşanlara 'cullah' adı verilir?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Hangisiyle uğraşanlara 'cullah' adı verilir?

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