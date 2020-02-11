Son dönemin en güçlü seslerinden Merve Özbey, önceki akşam hayatını işadamı Kenan Koçak'la birleştirdi. İkilinin, Raffles Otel'deki 650 kişilik düğününe Özbey'in popçu dostları akın etti.

Bengü, İrem Derici, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç ve Ece Seçkin gibi yıldızların katıldığı tören, adeta dev bir konsere dönüştü...



Magazin dünyasının gözde çifti Murat Dalkılıç ve Hande Erçel de düğündeydi. İkiliye, ünlü makyöz Serhat Şen eşlik etti.



Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, düğünde kanlı bıçaklı olduğu Aşkım Kapışmak ile barışıp dans etti.



Bengü - Aşkım Kapışmak



İrem Derici - Ece Seçkin - Derya Uluğ - Merve Özbey