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    • Magazin
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    ’la evlendi... Düğüne ünlü yağdı

    Başarılı popçu ’in önceki akşam ’la Raffles Otel’deki görkemli düğününe, meslektaşları akın etti. 650 kişilik düğün, dev bir konsere dönüştü.

    Popüler düğün

    Son dönemin en güçlü seslerinden Merve Özbey, önceki akşam hayatını işadamı Kenan Koçak'la birleştirdi. İkilinin, Raffles Otel'deki 650 kişilik düğününe Özbey'in popçu dostları akın etti.

    Bengü, İrem Derici, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç ve Ece Seçkin gibi yıldızların katıldığı tören, adeta dev bir konsere dönüştü...


    Magazin dünyasının gözde çifti ve Hande Erçel de düğündeydi. İkiliye, ünlü makyöz Serhat Şen eşlik etti.


    Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, düğünde kanlı bıçaklı olduğu ile barışıp dans etti.


    Bengü - Aşkım Kapışmak


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