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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    ’dan 'a büyük ayıp!

    sayesinde ülkemizde şöhret olan ’dan eski eşine büyük ayıp! Başarılı popçu sayesinde adını duyurup cebini dolduran İrlandalı model, “Hakkımda Serdar Ortaç’ın eski karısı diye yazmayın” diyerek büyük bir vefasızlık örneği sergiledi.

    İsmi lazım değil değil o bir vefasız çıktı

    sayesinde ülkemizde şöhret olan 'dan eski eşine büyük ayıp.
    GEÇMİŞİ ÇABUK UNUTTU
    Eski     eşi Serdar Ortaç sayesinde ülkemizde şöhret olan Chloe Loughnan'dan büyük vefasızlık! Popçuyla 5 yıllık evliliği Ağustos 2019'da biten İrlandalı model, önceki gün olay açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki model, Ortaç'ın şirketinden çalışma izninin iptal edildiği iddiası hatırlatılınca bozuldu. Daha önce "Severek ayrıldık. Serdar'ı çok seviyorum ve hep seveceğim" diyen model, bu kez yan çizip şu olay sözleri sarf etti:



    "'de ve birçok ülkede çalışan bir modelim" diyen Chloe, şöhret olmasını sağlayan eski eşini bir kalemde silerek vefasızlık örneği sergiledi.

    ADIMI SERDAR'LA ANMAYIN!
    "Sekiz yıldır Türkiye'deyim.     Birçok şirketle çalışıyorum. Serdar Ortaç'ın şirketi çalışma iznimi iptal etse de bir şey olmaz. Serdar'la görüşmüyorum. Adımın onunla anılmasından memnun değilim. Hakkımda 'Serdar Ortaç'ın eski karısı diye' yazılması beni rahatsız ediyor. Benim kimsenin adıyla bir yerlere gelmeye ihtiyacım yok." Chloe'nin bu olay açıklaması akıllara Ortaç'ın 'İsmi lazım değil o bir vefasız çıktı' şarkısını hatırlattı.


    Ortaç sayesinde paraya para demeyen Chloe, geçtiğimiz günlerde Maslak 1453'te 8 bin liralık lüks bir daire tuttu.

    AYDIN HAMZA

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