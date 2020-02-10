2020 Oscar ödülleri muhteşem bir tören ile sahiplerini buldu. Bu yıl 92. kez Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Tören şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe'nin "A Beautiful Day In The Neighborhood" filmine göndermede bulunduğu müzikli performansıyla başladı. Geceye damgasını vuran ise, 6 dalda adaylığı bulunan Güney Kore yapımı Parazit filmi oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin alması oldu. Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film, En İyi Film Oscar'ını kucaklamış oldu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ