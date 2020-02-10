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    • 10.02.2020 10:14
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    • 10.02.2020 10:14

    konusu fragman izle! Parazit filmi oyuncuları kim? İşte en iyi film

    92. tarihi anlara sahne oldu. Yılın en çok beklenen sinema ödülleri sahiplerini 'taki 'nda düzenlenecek törenle sahiplerini buldu. Joker'in 11 dalda aday olduğu 92. Akademi Ödülleri'nde The Irisman, a Time in Hollywood ve 1917 de 10'ar dalda adaylıkla takip ediyordu. Bu yıl 92. kez Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İşte Oscar 2020 ödüllerinin kazananları... 2020 yılı Oscar alan en iyi film konusu fragman ve oyuncuları kim sayfamızda

    2020 Oscar ödülleri en iyi film Parazit konusu ve fragmanı

    2020 Oscar ödülleri muhteşem bir tören ile sahiplerini buldu. Bu yıl 92. kez Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Tören şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe'nin "A Beautiful Day In The Neighborhood" filmine göndermede bulunduğu müzikli performansıyla başladı. Geceye damgasını vuran ise, 6 dalda adaylığı bulunan Güney Kore yapımı Parazit filmi oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin alması oldu. Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film, En İyi Film Oscar'ını kucaklamış oldu.

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