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    • 08.02.2020 17:14

    'da yarışacak isimler netleşti! 2020 Survivor ne zaman başlıyor? Ünlüler-Gönüller yarışmacıları kimler?

    TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması 'ın 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir süre önce Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, burada yarışmanın başlayacağı tarihini duyurdu. Bu kapsamda Survivor hayranları Survivor'da yarışacak isimleri araştırmaya başladı. Bugün Survivor'da yarışacak isimler belli oldu. Peki, 2020 Survivor Ünlüler-Gönüller yarışmacıları kimler? İşte merak edilen detaylar...

    Survivor'da yarışacak isimler netleşti! İşte kadrosu

    TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan 'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi belli oldu. Ayrıca bugün Survivor'da yarışacak isimler de netlik kazandı. Peki, 2020 Survivor ne zaman başlıyor? Ünlüler-Gönüller yarışmacıları kimler? İşte cevabı...

    SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI

    'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Merakla beklenen isimler belli oldu. Bu sene Survivor'da yarışacak isimler şu şekilde:

    SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

    ÜNLÜLER

    Barış Murat Yağcı,
    Mert Öcal,
    Şaziye İvegin Üner,
    Uğur Pektaş,
    Sercan Yıldırım,
    Derya Can Göçen,
    Parviz Abdullayev,
    Aycan Yanaç,
    Elif Yıldırım Gören,
    Tuğba Melis Türk,
    Ersin Korkut

    GÖNÜLLÜLER

    Yasin Obuz,
    Cemal Can Canseven,
    Ceyhun Uzun,
    Evrim Keklik,
    Fatma Günaydın,
    Makbule Karabudak,
    Meryem Kasap,
    Nisa Bölükbaşı,
    Sadık Ardahan Uzkanbaş,
    Tayfun Erdoğan,
    Burak Yurdugör

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