TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi belli oldu. Ayrıca bugün Survivor'da yarışacak isimler de netlik kazandı. Peki, 2020 Survivor ne zaman başlıyor? Ünlüler-Gönüller yarışmacıları kimler? İşte cevabı...

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI

Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Merakla beklenen isimler belli oldu. Bu sene Survivor'da yarışacak isimler şu şekilde:

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Karabudak,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör