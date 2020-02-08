Survivor 2020 kadrosu bugün açıklandı. Yarışmada yer alacak isimlerden birisi de Barış Murat Yağcı oldu. TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi belli oldu. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesinin ikinci eşi Erhan Ernak, Galatasaray ve Milli Takım Basketbol antrenörlüğü yapıyordu. Üvey babasının da yönlendirmesiyle birlikte pek çok spor dalıyla ilgilendi.

İzmir'de basketbola başladı. 2003-2004'te Efes Pilsen'e geçerek forvet olarak oynadı. Bunu Pertevniyal takımı takip etti. Sekiz sene basketbol oynadıktan sonra üç sene önce geçirdiği aşil tendonu ve çapraz bağlarındaki sakatlıklar yüzünden basketbolu bırakmak zorunda kaldı. Modellik konusunda onu ilk keşfeden 'Yer Gök Aşk' dizisinde oynayan kuzeni Birce Akalay oldu.

Modellik konusunda onu ilk keşfeden 'Yer Gök Aşk' dizisinde oynayan kuzeni Birce Akalay oldu ve marka danışmanı Selim Akar sayesinde objektifle tanıştı. Fashion Week'te yer aldı. Çeşitli markaların katalog çekimlerine katıldı.

Bu sırada Best Model yarışmasına girdi. İlk 20'ye kadar kaldım ancak sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekildi. Milano, Brezilya ve İsviçre'de modellik yapan Barış Murat Yağcı, Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi ve Şevkat Yerimdar dizilerinin kadrosunda yer aldı.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Karabudak,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör