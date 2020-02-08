Survivor 2020 için geri sayım başladı. Tv8'de ekranlara gelecek Survivor yarışmasının yeni sezonu için adaylarla görüşmeler yapılıyor. Şimdiye kadar Ünlüler kadrosunda yarışacak birkaç isim açıklandı. Survivor'un ilk sezon şampiyonu Uğur Pektaş'ın da bu sezon kadroda olacağı kesinleşti. Peki, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler kadrosu kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlıyor? İşte konu il ilgili ayrıntılı bilgiler...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

Survivor 2020'nin fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU KİMLER VAR?

ÜNLÜLER

Uğur Pektaş,

Ersin Korkut,

Tayfun Erdoğan

Sercan Yıldırım

Meryem Kasap

Elif Gören

Yasin Obuz

Cemal Can Seven

Tuğba Melis Türk

GÖNÜLLÜLER

Nisa Bölükbaşı

Makbule Karabudak

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Ancak Survivor 2020 yarışmasının kadrosu henüz belli olmadı. Şu ana kadar açıklanan isimler yukarıda belirtiğimiz gibidir. Yarışacak isimler belli oldukça haberimizin içeriğinde yer alacak.