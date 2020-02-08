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    • Magazin
    • 08.02.2020 11:18
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    • 08.02.2020 11:18

    Ünlüler-Gönüllüler kadrosu kimler var? ?

    'de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Survivor'da yarışacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı tarafından yeni sezon yayın tarihinin açıklanmasının ardından seyirciler yarışmacıları merak etmeye başlamıştı. Ünlüler-Gönüllüler kadrosunda kimlerin olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler kadrosu kimler var? ?

    Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

    için geri sayım başladı. Tv8'de ekranlara gelecek Survivor yarışmasının yeni sezonu için adaylarla görüşmeler yapılıyor. Şimdiye kadar Ünlüler kadrosunda yarışacak birkaç isim açıklandı. Survivor'un ilk sezon şampiyonu Uğur Pektaş'ın da bu sezon kadroda olacağı kesinleşti. Peki, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler kadrosu kimler var? ? İşte konu il ilgili ayrıntılı bilgiler...

    SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

    Survivor 2020'nin fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

    SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU KİMLER VAR?

    ÜNLÜLER

    Uğur Pektaş,
    Ersin Korkut,
    Tayfun Erdoğan
    Sercan Yıldırım
    Meryem Kasap
    Elif Gören
    Yasin Obuz
    Cemal Can Seven
    Tuğba Melis Türk

    GÖNÜLLÜLER

    Nisa Bölükbaşı
    Makbule Karabudak

    SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

    Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Ancak Survivor 2020 yarışmasının kadrosu henüz belli olmadı. Şu ana kadar açıklanan isimler yukarıda belirtiğimiz gibidir. Yarışacak isimler belli oldukça haberimizin içeriğinde yer alacak.

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