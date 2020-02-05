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    • 05.02.2020 07:01
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    • 05.02.2020 07:01

    müzik dünyasına adım attı

    Başarılı müzisyen , yeni single çalışmasında sevenlerine düet sürprizi yaptı. Ünlü şarkıcı, "Susma" adlı yeni şarkısını Türkiye'nin "" yarışmasıyla tanıyıp sevdiği eski atlet 'le birlikte seslendirdi.

    Survivor’dan sahnelere

    Başarılı müzisyen Vural, yeni single çalışmasında sevenlerine düet sürprizi yaptı. Ünlü şarkıcı, "Susma" adlı yeni şarkısını Türkiye'nin "Survivor" yarışmasıyla tanıyıp sevdiği eski atlet Sema Aydemir'le birlikte seslendirdi.


    isimli yarışmayla tanınan , 'ın 'Susma' şarkısında şarkıcı yanını konuşturdu.

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