Başarılı müzisyen Vural, yeni single çalışmasında sevenlerine düet sürprizi yaptı. Ünlü şarkıcı, "Susma" adlı yeni şarkısını Türkiye'nin "Survivor" yarışmasıyla tanıyıp sevdiği eski atlet Sema Aydemir'le birlikte seslendirdi.
Survivor isimli yarışmayla tanınan Sema Aydemir, Vural'ın 'Susma' şarkısında şarkıcı yanını konuşturdu.
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